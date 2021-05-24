Туктамышева: если сделаю программу с одним четверным, это будет большая победа над собой

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года 24-летняя Елизавета Туктамышева рассказала о сложностях при изучении четверных прыжков.
«Пока на удочке прыгаем. Пару раз заходила на четверной лутц, пока это очень страшно для меня. Надеюсь, в межсезонье мы всё же его сделаем. Лутц для меня определённый вызов и мне хочется посмотреть, в состоянии ли я это воплотить. Лутц достаточно удобный для меня прыжок, как и тулуп, который у меня получился. Возможно, и с лутцем будет такая же история.
Пока я буду довольна, если я сделаю программу с одним четверным. Это будет большая победа над собой. Думаю, это будет тулуп. Лутц возможен, но я пока ещё не понимаю, как его делать. Нужна смелость, чтобы осознать всё это.
Почему страшно и сложно? Всё как в жизни. В детстве тебе ничего не страшно – ты ездишь на велосипеде, прыгаешь с крыши, тебе весело, ты не думаешь о том, какие последствия все это может вызвать.
Чем старше ты становишься – наверное, это связано ещё с естественным развитием женщины, когда нужно уже иметь детей, по сути – ты уже не так активно во всех этих приключениях участвуешь. Ты вроде хочешь, а вроде уже и страшновато. И думаешь – нет, лучше я себя поберегу. Такой же механизм играет и на льду», – сказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
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