Елизавета Туктамышева рассказала, почему ей интересно общаться с Щербаковой и Трусовой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

«С Аней и Сашей у нас прекрасные отношения. С Сашей я общалась на чемпионате мира, потому что она жила в соседней комнате побольше. С Аней мы очень много общались на командном чемпионате мира. Мне с ними интересно, потому что ты смотришь уже другую точку зрения, более молодую. Интересно, как они думают, рассуждают. Ты от них непосредственность какую-то принимаешь. Это тоже круто. Чувства конкуренции в общении не возникает, да и в принципе на льду… Я очень спокойна. Я знаю, что должна сделать. Не проявляю никаких эмоций, что ты — конкурентка, значит, я не могу с тобой общаться. У меня никогда этого не было.

Мы и с Аделиной Сотниковой прекрасно общались, и с Леной Радионовой мы и жили вместе, и смеялись. Всё всегда было абсолютно нормально", — сказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.