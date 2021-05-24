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Восьмилетний сын Евгения Плющенко прокомментировал победу на турнире в Москве

Восьмилетний сын Евгения Плющенко прокомментировал победу на турнире в Москве
Антон Шебика
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Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, прокомментировал свою победу на турнире в Москве. Мальчик занял первое место на соревнованиях МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!»

«Первое место на сегодняшнем турнире МССУОР 4 Москомспорта „Скоро лето! “ по первому юношескому разряду. Счастлив, что не проиграл ни одного старта в этом сезоне, потому что очень много работал. Спасибо моим тренерам и академии „Ангелы Плющенко“: Евгению Плющенко, Людмиле Николаевне Алфёровой, Владу Тарасенко, Марии Ставицкой, Алексею Захарченко и Рэму», — написал Саша Плющенко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Плющенко

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