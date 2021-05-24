Елена Ильиных: Лос-Анджелес, мы скоро вернёмся

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала совместное фото с сыном Миром. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.

«Возвращаемся домой. Лос-Анджелес, мы скоро вернёмся», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных

Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).