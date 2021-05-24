Загитова отреагировала восторженным смайлом на свой портрет, нарисованный подписчицей

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новое изображение. Спортсменка разместила свой портрет, нарисованный одной из подписчиц, и сопроводила публикацию восторженным смайлом.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
Ранее стало известно, что Алина Загитова решила получать второе высшее образование, после того как поступила на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в 2020 году.
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