Загитова отреагировала восторженным смайлом на свой портрет, нарисованный подписчицей

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новое изображение. Спортсменка разместила свой портрет, нарисованный одной из подписчиц, и сопроводила публикацию восторженным смайлом.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.

Ранее стало известно, что Алина Загитова решила получать второе высшее образование, после того как поступила на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в 2020 году.