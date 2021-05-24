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Елизавета Туктамышева — о воспитании: я дома практически не жила, себе на уме была

Елизавета Туктамышева — о воспитании: я дома практически не жила, себе на уме была
Антон Шебика
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как их с сестрой Евгенией воспитывала мама Елена.

«Моей сестре сейчас 17. Я всё равно воспитывалась по большей части сама, потому что у меня были сборы, соревнования. Я дома практически не жила, себе на уме была. А с сестрой мама постоянно была, старалась искать грань воспитания, чтобы и не разбаловать ребёнка, и любовь проявить. Я считаю, что мама нас прекрасно воспитала, она суперсильная женщина, потому что не сломалась и всегда проявляет характер. Я иногда в шоке бываю от того, насколько она сильная.

Сестра учится, усердно готовится к ЕГЭ. Это сложно, она так переживает. Учёба отнимает у неё практически всё время. Сейчас с каждым годом всё сложнее сдать ЕГЭ на высший балл», — сказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

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