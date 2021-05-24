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Елизавета Туктамышева рассказала, почему её стали называть Императрицей

Елизавета Туктамышева рассказала, почему её стали называть Императрицей
Антон Шебика
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему у неё появилось прозвище Императрица.

«Это началось, когда мне было лет 13 или 14. Мои болельщики в сети «Вконтакте» назвали группу «Алая Императрица. Группа Елизаветы Туктамышевой». И после этого уже начали говорить так. С того момента всё пошло», — рассказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Наставником Елизаветы является Алексей Мишин. Туктамышева вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон.

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