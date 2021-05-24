Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«4,7 оборота в секунду. До 5 дотяну?» Туктамышева показала видео работы над вращениями

«4,7 оборота в секунду. До 5 дотяну?» Туктамышева показала видео работы над вращениями
Антон Шебика
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём «инстаграме» опубликовала новое видео работы над вращениями.

«День 4-й. 4,7 оборота в секунду. Думаете, до 5 дотяну?» — подписала видео спортсменка.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Наставником Елизаветы является Алексей Мишин.

Туктамышева вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон. Вместе с другими спортсменами из группы Алексея Мишина она до 3 июня будет находиться на сборе в Кисловодске.

Новость по теме
Елизавета Туктамышева назвала качества мужчины, который может покорить её сердце
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021