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Анна Щербакова вместе с ученицами Тутберидзе показала акробатические этюды на пляже

Анна Щербакова вместе с ученицами Тутберидзе показала акробатические этюды на пляже
Антон Шебика
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала фотографии с двумя ученицами Этери Тутберидзе — Софьей Акатьевой и Дарьей Усачёвой. Спортсменки исполнили несколько акробатических этюдов на пляже в Дубае.

«Нигде не спрятаться, везде друг друга найдём. Прирождённые акробаты», — написала Щербакова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Анны Щербаковой

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.

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