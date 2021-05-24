Анна Щербакова вместе с ученицами Тутберидзе показала акробатические этюды на пляже
Поделиться
Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала фотографии с двумя ученицами Этери Тутберидзе — Софьей Акатьевой и Дарьей Усачёвой. Спортсменки исполнили несколько акробатических этюдов на пляже в Дубае.
«Нигде не спрятаться, везде друг друга найдём. Прирождённые акробаты», — написала Щербакова.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Анны Щербаковой
В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 мая 2021
-
14:26
-
13:57
-
13:33
-
11:52
-
11:41
-
10:34
-
09:00
-
08:45
-
08:32
-
08:26
-
08:19
-
08:13
-
00:49
-
00:30
- 23 мая 2021
-
19:01
-
16:39
-
16:26
-
16:16
-
15:59
-
12:48
-
00:31
- 22 мая 2021
-
23:57
-
22:24
-
21:43
-
18:16
-
15:44
-
14:06
-
13:41
-
12:59
-
12:41
-
10:59
-
10:41
-
09:17
-
00:59
-
00:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам