Фигуристка Бойкова рассказала, как в слезах бегала по аэропорту с болью в животе

Чемпионка Европы российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о трудностях, которые возникли у неё перед вылетом на Мальдивы.
«Когда я покупала билеты (рейс прямой до Мале есть только из Москвы, то есть мне надо было докупить билет из Санкт-Петербурга до Москвы), то перепутала аэропорты и взяла просто самый ближайший рейс по времени к вылету уже на отдых. Но тут нам повезло, было аж три часа между самолётами и ехать надо было по ночной Москве.
Приехав наконец в Шереметьево (из Внуково), я уже выдохнула, потому что было много времени и можно было спокойненько всё сделать. Но не тут-то было… Мы благополучно сдали тесты, получили результаты, распечатали их. Но вот почему-то я тогда не подумала, где взять результаты тестов на английском языке, если мы заказывали именно на нём. Ну и я распечатала на русском. В Шереметьево нас развернули и сказали, что на русском не подходит. В результате я в три часа ночи бегала по аэропорту в слезах, с больным животом (потому что, когда я нервничаю, у меня жутко начинает болеть живот) из-за того, что бумажку нам перевести не могут (или не хотят), а новый тест делать минимум 1,5 часа.
В конце концов мы рискнули сдать экспресс-тест, успели на самый конец регистрации и вылетели на Мальдивы», — написала Бойкова в своём «инстаграме».
На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме (Швеция) Бойкова и Козловский заняли третье место. Золото досталось ещё одной российской паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
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