Максим Траньков подарил Татьяне Волосожар автомобиль на день рождения. Фото

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, в январе сообщившая о беременности, рассказала о подарке на день рождения, который сделал её муж Максим Траньков. 22 мая спортсменке исполнилось 35 лет.

«Размер машины увеличивается следом за размером нашей семьи. Шикарный подарок от любимого мужа на мои 35! Целый мини-дом на колёсах, мне кажется. Влезем все!

Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар

P.S. Друзья, спасибо огромное за все поздравления, которые вы прислали! Читаю их до сих пор. Всем ответить физически не смогу, но мне безумно приятно! Спасибо!» — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).