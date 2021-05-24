Тренеру, выстрелившему в голову коллеги, продлили срок задержания

Коптевский суд Москвы продлил срок задержания тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, выстрелившего в свою коллегу, на 72 часа, сообщает РЕН ТВ.

21 мая Денис Егоров общался с двумя женщинами возле подъезда. Разговор шёл о выпускном вечере. Тренер направил сигнальный пистолет в сторону одной из женщин, та отвернулась и смогла оттолкнуть его руку. Тогда мужчина выстрелил в лоб второй женщине. Мотив деяния до сих пор неизвестен.

Работники спортивной школы, где работал Егоров, охарактеризовали его как очень странного человека, он пугающе шутил и вёл себя грубо.



До самой больницы пострадавшая находилась в сознании, пуля не пробила череп. Женщину положили в реанимацию, а затем — в отделение нейрохирургии. Сам тренер сразу же написал явку с повинной и был задержан. Объяснить причину поступка он не смог. Ранее тренер привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.