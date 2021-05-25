Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина объяснила, почему её дочь живёт и работает в США

Ирина Роднина объяснила, почему её дочь живёт и работает в США
Елена Чистова
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина объяснила, почему её дочь, 35-летняя журналистка Алёна Миньковская, имеет двойное гражданство и живёт в США. Алёна уехала из СССР в 4-летнем возрасте вместе с родителями.

«Знаете, мне всё время говорят: “Вот, у тебя дочь в Америке”. Но почему-то забывают, что у дочери есть ещё отец и что права у обоих родителей примерно равные. Ситуация была сложна тем, что по делению ребёнка — в Америке развод, деление имущества и деление ребенка это три разных процесса, не связанных один с другим — ей до 18 лет нельзя было въезжать в Россию. Этого требовал отец, и суд это требование удовлетворил, потому что в тот момент Россия была страной с неустойчивой политической и экономической структурой. Поэтому я и задержалась там — когда был этот суд, ей было шесть лет, то есть я пробыла там значительно дольше, чем планировала – до её 17-летия. Потом уже, понятно, она более взрослая, уже определились, куда она будет поступать, поэтому я могла уже спокойней отъехать.

Естественно, она закончила школу там, она закончила там и университет. Я пыталась, приглашала, она даже проходила собеседование в МГИМО и какие-то тесты писала, хотя никогда не учила русский язык, но, как ни странно, написала вполне прилично. Но она очень логичный человек, она мне сказала: “Мама, я хочу получить профессию на том языке, на котором я получила образование”. Это правильно, мне даже возразить нечего (смеётся).

Нельзя сказать, что у меня не было попытки предложить учиться здесь. Естественно, когда человек хочет получить хорошее образование и профессию, а не просто диплом, чтобы эта профессия потом дальше стала интересной, то, наверное, ее надо получать очень глубоко. Ну а дальше работа началась. Она работала в RussiaToday в Вашингтоне, и как раз года через два с половиной она была в списке журнала Forbes “30 до 30” политических журналистов до 30 лет. Из всей нашей страны она одна такая оказалась. В 25 лет у неё уже были ежедневные программы, без всякой бегущей строки, в Вашингтоне, она встречалась с политиками, с людьми, которые имеют большое международное и общественное значение. В 25 лет, я вам скажу, это непросто, тем более там серьёзные политики», — сказала Роднина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

«Тренер видеть его не мог». Как знаменитый фигурист Уланов бросил Роднину ради любви «Тренер видеть его не мог». Как знаменитый фигурист Уланов бросил Роднину ради любви
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021