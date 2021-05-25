Ирина Роднина объяснила, почему её дочь живёт и работает в США

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина объяснила, почему её дочь, 35-летняя журналистка Алёна Миньковская, имеет двойное гражданство и живёт в США. Алёна уехала из СССР в 4-летнем возрасте вместе с родителями.

«Знаете, мне всё время говорят: “Вот, у тебя дочь в Америке”. Но почему-то забывают, что у дочери есть ещё отец и что права у обоих родителей примерно равные. Ситуация была сложна тем, что по делению ребёнка — в Америке развод, деление имущества и деление ребенка это три разных процесса, не связанных один с другим — ей до 18 лет нельзя было въезжать в Россию. Этого требовал отец, и суд это требование удовлетворил, потому что в тот момент Россия была страной с неустойчивой политической и экономической структурой. Поэтому я и задержалась там — когда был этот суд, ей было шесть лет, то есть я пробыла там значительно дольше, чем планировала – до её 17-летия. Потом уже, понятно, она более взрослая, уже определились, куда она будет поступать, поэтому я могла уже спокойней отъехать.

Естественно, она закончила школу там, она закончила там и университет. Я пыталась, приглашала, она даже проходила собеседование в МГИМО и какие-то тесты писала, хотя никогда не учила русский язык, но, как ни странно, написала вполне прилично. Но она очень логичный человек, она мне сказала: “Мама, я хочу получить профессию на том языке, на котором я получила образование”. Это правильно, мне даже возразить нечего (смеётся).

Нельзя сказать, что у меня не было попытки предложить учиться здесь. Естественно, когда человек хочет получить хорошее образование и профессию, а не просто диплом, чтобы эта профессия потом дальше стала интересной, то, наверное, ее надо получать очень глубоко. Ну а дальше работа началась. Она работала в RussiaToday в Вашингтоне, и как раз года через два с половиной она была в списке журнала Forbes “30 до 30” политических журналистов до 30 лет. Из всей нашей страны она одна такая оказалась. В 25 лет у неё уже были ежедневные программы, без всякой бегущей строки, в Вашингтоне, она встречалась с политиками, с людьми, которые имеют большое международное и общественное значение. В 25 лет, я вам скажу, это непросто, тем более там серьёзные политики», — сказала Роднина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.