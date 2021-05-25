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Команда Тутберидзе в стихах поздравила Майю Хромых с днём рождения

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Майю Хромых с днём рождения
Антон Шебика
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Команда тренера Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» в стихах поздравила российскую фигуристку Майю Хромых с днём рождения. Сегодня, 25 мая, спортсменке исполняется 15 лет.

«С днём рождения, Майя!

Желаем, Майя, мы тебе
Добра и радости в судьбе!
Не унывать и не болеть,
На льду и в спорте преуспеть!» — говорится в поздравлении.

Пост доступен в «инстаграме» команды Этери Тутберидзе

Хромых тренируется под руководством Тутберидзе с 2018 года. В сезоне 2020/2021 Майя впервые выступала на взрослом Кубке России. В декабре 2020 года она дебютировала на взрослом чемпионате России. Хромых заняла пятое место, причём после короткой программы шла седьмой. В финале Кубка России Майя стал второй, уступив лишь Камиле Валиевой.

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