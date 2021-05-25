Ирина Роднина: я давно вычеркнула из своей жизни Татьяну Тарасову. Мы разошлись

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Роднина и её партнёр Александр Зайцев выступали под руководством Тарасовой с 1974 по 1980 год.

«Я уже давно с ней не общаюсь, не здороваюсь. Долго.

Я давно её из своей жизни вычеркнула, но всё время кто-то чего-то лезет, то были потуги нас помирить, то были потуги нас как-то объединить, но уже всё, мы разошлись, как, знаете, есть Северный полюс, есть Южный полюс», — рассказала Ирина Роднина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Также Роднина рассказала, как относится к переходам фигуристов от одного тренера к другому.