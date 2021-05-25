Ясмина Кадырова и Иван Бальченко перешли в команду Тамары Москвиной

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко будут тренироваться под руководством Тамары Москвиной. Об этом сообщила журналистка Татьяна Фладе в своём «инстаграме», выложив фотографии с первой тренировки спортсменов, где они занимаются на льду с Артуром Минчуком – тренером из команды Москвиной.
Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Фладе.
Ранее Кадырова и Бальченко работали в пермской школе олимпийского резерва «Старт» под руководством местного тренера – Павла Слюсаренко.
Отметим, что свою совместную карьеру в Перми также начинали двукратные олимпийские чемпионы Игр-2014 в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
16-летняя Кадырова и 21-летний Бальченко в дебютном для себя сезоне заняли второе место в финале Кубка России, а в 2021 году стали четвёртыми на московском этапе Гран-при.
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