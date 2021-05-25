Тамара Москвина прокомментировала переход Кадыровой и Бальченко в её команду

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о переходе в её команду фигуристов Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко, которые выступают в паре.

Ранее Кадырова и Бальченко работали в пермской школе олимпийского резерва «Старт» под руководством местного тренера — Павла Слюсаренко.

«Решение перейти к нам было инициативой самой пары. Они подошли ко мне в Москве, когда я была на сборе по постановке программ. Её перспективы в следующем году? Ничего не могу сказать. Они приходят к нам работать, а места занимают на соревнованиях. Будут хорошо работать и кататься — займут своё место. Какое — не знаю, другие ведь тоже не спят, все работают. Пара попросилась ко мне, они будут работать, мы тоже будем работать», — приводит слова Москвиной «РИА Новости».