Тамара Москвина прокомментировала переход Кадыровой и Бальченко в её команду

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о переходе в её команду фигуристов Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко, которые выступают в паре.
Ранее Кадырова и Бальченко работали в пермской школе олимпийского резерва «Старт» под руководством местного тренера — Павла Слюсаренко.
«Решение перейти к нам было инициативой самой пары. Они подошли ко мне в Москве, когда я была на сборе по постановке программ. Её перспективы в следующем году? Ничего не могу сказать. Они приходят к нам работать, а места занимают на соревнованиях. Будут хорошо работать и кататься — займут своё место. Какое — не знаю, другие ведь тоже не спят, все работают. Пара попросилась ко мне, они будут работать, мы тоже будем работать», — приводит слова Москвиной «РИА Новости».
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