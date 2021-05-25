Траньков отреагировал на переход Кадыровой и Бальченко в команду Москвиной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал новость, что российские фигуристы-парники Ясмина Кадырова и Иван Бальченко перешли в группу тренера Тамары Москвиной.

«Переход Кадыровой и Бальченко никак не скажется на группе Москвиной, потому что там молодая пара, резерв сборной. Большого соперничества с основными парами точно не будет.

Это не того уровня пара, которая может сейчас повлиять на что-то. Это пара второго эшелона на перспективу — на следующие четыре года. Не думаю, что сейчас этот переход сыграет какую-то роль для ведущих пар. Кадырова и Бальченко абсолютно точно не добавят им нервов в олимпийский сезон. Как может пара, у которой нет никаких результатов на международной арене, добавить нервов призёрам чемпионата мира и чемпионата Европы?

Сомневаюсь, что эта пара имеет олимпийские перспективы в ближайшее время», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.