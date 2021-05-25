Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Максим Траньков: я работаю только с одной парой

Максим Траньков: я работаю только с одной парой
Максим Пахомов
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что в настоящее время не согласился бы сотрудничать с другими фигуристами-парниками. Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне-2021/2022 будут готовиться под руководством не только Транькова, но и заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Никого бы не принял, ни одну пару, потому что я работаю только с одной парой. У меня были запросы, но я ясно дал понять, что работаю только с одной парой», — рассказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Также Максим Траньков рассказал, как отнёсся к переходу Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко в группу Тамары Москвиной.

Новость по теме
Траньков отреагировал на переход Кадыровой и Бальченко в команду Москвиной
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021