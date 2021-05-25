Максим Траньков: я работаю только с одной парой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что в настоящее время не согласился бы сотрудничать с другими фигуристами-парниками. Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне-2021/2022 будут готовиться под руководством не только Транькова, но и заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Никого бы не принял, ни одну пару, потому что я работаю только с одной парой. У меня были запросы, но я ясно дал понять, что работаю только с одной парой», — рассказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Также Максим Траньков рассказал, как отнёсся к переходу Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко в группу Тамары Москвиной.