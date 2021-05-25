Алина Загитова вышла на лёд на катке в Токио. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова вышла на лёд на катке в Токио (Япония). Спортсменка опубликовала соответствующую фотографию в своём «инстаграме». Сегодня, 25 мая, Загитова выступила со специальной программой в Токио.
«Сегодня был насыщенный день», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/p/CPTBb7RpXUT/
«Алина, не перестаёшь радовать нас», — написал в комментариях один из подписчиков.
«Платье шикарное», — добавил другой подписчик.
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
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