Алина Загитова вышла на лёд на катке в Токио. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова вышла на лёд на катке в Токио (Япония). Спортсменка опубликовала соответствующую фотографию в своём «инстаграме». Сегодня, 25 мая, Загитова выступила со специальной программой в Токио.

«Сегодня был насыщенный день», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/p/CPTBb7RpXUT/

«Алина, не перестаёшь радовать нас», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Платье шикарное», — добавил другой подписчик.

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.