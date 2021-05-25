«Врезалась в рыбку и в панике уплыла». Бойкова — о подводном плавании на Мальдивах

Чемпионка Европы российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о трудностях снорклинга (вид подводного плавания на небольшой глубине в маске и с дыхательной трубкой).
«Мы благополучно (почти) добрались до Мальдив. Но нам нужно было сделать ещё один перелёт до южной части страны и с одного острова переехать на другой. Тут оказалось, что в день нашего приезда разыгрался шторм и самолёт немного задержали. Но ничего страшного, мы долетели.
Если говорить про сам отдых, то, конечно, сюда стоит ехать тем, кто хочет полностью отключиться от работы и ежедневного ритма жизни мегаполисов. То есть основным времяпрепровождением здесь является купание и лежание под солнцем.
Нам повезло разнообразить отпуск, потому что отель, который мы выбрали, находится на рифе, а следовательно, он очень богат на подводную флору и фауну. Лично мы встретили огромное количество разнообразных рыбок, пару видов скатов (даже в горошек), пару видов и размеров акул, дельфинов, два вида черепах и множество красивых кораллов. Самый большой бонус — это пробный 30-минутный снорклинг с гидом по рифу, а в дальнейшем — сохранение на весь отпуск пары ласт и маски!
Но тут меня ждало ещё одно разочарование. Я совсем не подружилась со снорклингом… На экскурсии у меня получилось преодолеть где-то четверть пути, но потом я быстро устала, врезалась в рыбку и в панике поплыла обратно. Кроме того, почему-то мне очень сильно жгло лицо (как я потом выяснила, это была реакция на соль). Конечно, я потом ещё несколько раз пыталась проплыть, но то у меня вода в маску попадала, то я в ластах тонула… В общем, всё, что вышло из наших отношений со снорклингом, можно наблюдать на фотографии (а название ей — «Русалочка XXI века», или «Саша и снорклинг»)», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Бойковой в «Инстаграме».
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