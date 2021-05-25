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Плющенко с учениками своей академии поддержал сборную России на чемпионате мира по хоккею

Плющенко с учениками своей академии поддержал сборную России на чемпионате мира по хоккею
Виталий Весёлый
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, где с учениками своей академии поддержал сборную России по хоккею, выступающую в настоящее время на чемпионате мира.

«Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, и мы хотим поддержать нашу сборную, наших хоккеистов, чтобы бились до конца, боролись до конца — за наш флаг, за нашу страну. Болеем за нашу сборную, только вперёд и только победа», — сказал Плющенко.

Плющенко поддержал сборную России на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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