Щербакова встретилась в Дубае с чемпионом Европы — 2011 Амодио. Фото

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова встретилась в Дубае с бывшим французским фигуристом Флораном Амодио. Соответствующие фото были размещены на её странице в "Инстаграме".
«Очень рада была познакомиться. Дубай — отличное место для встречи с новыми друзьями», — подписала фото Щербакова.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Щербаковой в «Инстаграме».
Амодио — чемпион Европы 2011 года, четырёхкратный чемпион Франции.
В сезоне-2020/2021 Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
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