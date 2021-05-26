Саша Плющенко: папа начал разводить рыб, а я рыбачить!

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал свежее видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как Плющенко-младший рыбачит в пруду.
«Папа начал разводить рыб, а я рыбачить!» — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Сашенька, ну какой же ты умничка».
«Такой молодец! Всё умеет делать».
«Ты молодец, я в детстве так вообще не умела».
«У вас отличная взаимозаменяемость».
38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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