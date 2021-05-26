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Мария Бутырская: в девяностые было то же самое, что происходит сейчас с Лизой Туктамышевой

Мария Бутырская: в девяностые было то же самое, что происходит сейчас с Лизой Туктамышевой
Александр Насонов
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Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская порассуждала на тему конкуренции возрастных и молодых спортсменок, приведя в пример Елизавету Туктамышеву. Бутырская стала чемпионкой мира в 26 лет, 24-летняя Туктамышева на чемпионате 2021 года в Стокгольме завоевала серебро, уступив лишь 16-летней Анне Щербаковой.

«В то время (в девяностые годы. — Прим. «Чемпионата») много говорили про возраст. Было то же самое, что происходит сейчас с Лизой Туктамышевой.

Окунитесь в историю чемпионатов России — и увидите, что там постоянно появлялись сильные молоденькие девочки, которые были готовы рвать и метать. Так было всегда. Не было такого, что мы спокойно сидели с Ирой Слуцкой и вдвоём разыгрывали медали (смеётся). Но эта конкуренция только давала нам сил. В 26 лет я тренировалась больше, чем в 16, подходила осознаннее, правильнее», — приводит слова Бутырской Sport24.

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