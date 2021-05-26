Бутырская: четыре золота из четырёх — это была бомба. Нас принимали в Белом доме

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась впечатлениями от победы на том турнире. На ЧМ-1999 помимо Бутырской золото взяли Елена Бережная/Антон Сихарулидзе (парное катание), Анжелика Крылова/Олег Овсянников (танцы на льду) и Алексей Ягудин (мужское одиночное катание).

«Четыре золота из четырёх — это была бомба, нас принимали в Белом доме. Вниманием со стороны журналистов мы тоже не были обделены. Но всё равно это было не так, как сейчас: СМИ, которые пишут про фигурное катание, стало гораздо больше. Тогда интернет был не так развит, где сейчас все обсасывается.

Помню, когда мы приезжали из Хельсинки на поезде на Ленинградский вокзал, никто из болельщиков нас с флагами не встречал (смеётся), никто ничего не кричал — всё было тихо и спокойно. Но на тот момент это всё равно было прекрасно», — цитирует Бутырскую Sport24.

