Анна Щербакова ответила на вопрос о самом обидном слове, которым её назвала Тутберидзе

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова ответила на вопрос о том, каким самым обидным словом её назвала тренер Этери Тутберидзе.

«Наверное, то, что на тренировках, останется на тренировках. Потому что в целом мы все работаем на результат, и все стремимся к одной цели, поэтому полностью, скажем так, на одной волне находимся во время тренировок.

Она скорее не ругается, она чувствует момент, когда нужно как-то похвалить, а где, может, поругать, чтобы я показала больше, чем, как мне кажется, я способна. Я могу где-то не доделывать, а со стороны всегда виднее. Она как тренер знает, что именно должна в данный момент сделать, чтобы я сделала лучше", – сказала Щербакова в интервью YouTube-каналу Andrey_and_Pasha.

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.