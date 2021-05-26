Анна Щербакова показала фото с первой фигуристкой, выступившей в хиджабе
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках Щербакова стоит рядом со спортсменкой из ОАЭ Захрой Лари, которая известна тем, что стала первой фигуристкой, выступившей на соревнованиях в хиджабе.
«Вот такая приятная встреча» Захра Лари, желаю удачи в предстоящем сезоне», — подписала она фото.
«Приятно было встретиться с тобой. Хорошей дороги домой», — ответила Лари в комментариях.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Вот что написали подписчики в комментариях к посту:
«Пусть в твоей жизни будет много таких приятных встреч!»
«Вот это красивое селфи».
«Место встречи со всеми, похоже».
Комментарии
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