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«Видно, что всю душу вложил!» Подписчики оценили прокат Плющенко на льду его академии

«Видно, что всю душу вложил!» Подписчики оценили прокат Плющенко на льду его академии
Виталий Весёлый
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео. На кадрах демонстрируется прокат Евгения на льду его академии.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Плющенко в «Инстаграме».

Подписчики оценили мастерство Плющенко. Вот что они написали в комментариях:

«Произведение искусства».
«Как всегда прекрасно!»
«Видно, что всю душу вложил!»
«Парите надо льдом, как птица чудесная».

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

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