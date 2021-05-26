Валиева и Куница исполнили поддержку на пляже. Фото

Российская фигуристка Камила Валиева на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новые фото, где демонстрируется, как она и россиянин Георгий Куница исполняют на пляже поддержку.
«Спортом занимаюсь даже в отпуске», — подписала фото Валиева.
Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».
Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.
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