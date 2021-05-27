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Татьяна Волосожар предложила угадать имя её будущего сына. Авербух назвал свой вариант

Татьяна Волосожар предложила угадать имя её будущего сына. Авербух назвал свой вариант
Антон Шебика
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, в январе сообщившая о беременности, предложила подписчикам угадать имя её будущего сына.

«У меня тут в комментариях спросили про имя будущего сына. Я промолчала, но подписчики начали присылать варианты, а потом кто-то и вовсе предложил устроить угадайку. Ок, давайте угадайку. Имя придумано, раскроем мы его чуть позже. А тому, кто первым в комментариях напишет правильный вариант, я потом отправлю видеопривет», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

На пост Татьяны отреагировал призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух. В комментарии он предложил свой вариант: «Илья, конечно».

Супругом Волосожар является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.

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