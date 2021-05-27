«Спасибо за то, что ты есть». Ирина Слуцкая поздравила мужа с днём рождения

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поздравила с днём рождения своего мужа Алексея Говырина. Ему исполнилось 38 лет.

«Моя любовь, поддержка и опора. С днём рождения, мой любимый муж! Спасибо за то, что ты есть. Я ценю каждый миг, проведённый вместе», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.