«Спасибо за то, что ты есть». Ирина Слуцкая поздравила мужа с днём рождения
Поделиться
Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поздравила с днём рождения своего мужа Алексея Говырина. Ему исполнилось 38 лет.
«Моя любовь, поддержка и опора. С днём рождения, мой любимый муж! Спасибо за то, что ты есть. Я ценю каждый миг, проведённый вместе», — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 27 мая 2021
-
09:28
-
09:04
-
08:43
-
08:35
-
08:08
- 26 мая 2021
-
22:50
-
22:06
-
20:48
-
12:03
-
10:50
-
10:30
-
10:00
-
09:43
-
09:05
-
08:16
-
00:59
- 25 мая 2021
-
22:44
-
22:25
-
20:14
-
16:52
-
14:55
-
14:41
-
13:31
-
11:00
-
10:23
-
10:15
-
10:10
-
09:47
-
09:07
- 24 мая 2021
-
23:34
-
22:02
-
16:51
-
16:24
-
14:26
-
13:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам