Загитова и Большунов опередили Дзюбу в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и чемпион мира 2021 года в скиатлоне лыжник Александр Большунов заняли второе и третье места соответственно в рейтинге российских спортсменов, пользующихся наибольшим доверием соотечественников. Список, составленный компанией Romir, возглавила двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба занял восьмое место.

Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались, выбор делался исходя из их личных предпочтений опрашиваемых. По результатам был составлен балльный рейтинг, проведён подсчёт голосов, отданных за каждую персону, с учётом места его упоминания: первому месту присваивалось 7 баллов, второму – 6 и так далее.

Топ-10 спортсменов, пользующихся наибольшим доверием у россиян (версия Romir)

1. Ляйсан Утяшева (художественная гимнастика)

2. Алина Загитова (фигурное катание)

3. Александр Большунов (лыжные гонки)

4. Александр Овечкин (хоккей)

5. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства)

6. Фёдор Емельяненко (смешанные единоборства)

7. Татьяна Тарасова (фигурное катание)

8. Артём Дзюба (футбол)

9. Мария Шарапова (теннис)

10. Елена Исинбаева (лёгкая атлетика)