Президент ФФККР Горшков исключил участие Загитовой в Олимпиаде-2022 в Пекине

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не выступит на Играх-2022 в Пекине. Горшкова спросили, будет ли Загитова бороться за право выступить на Олимпиаде через год.
«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у неё всё будет получаться», — приводит его слова «РБК-Спорт».
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
Напомним, в расширенный список кандидатов в женскую сборную России входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых и Анна Щербакова; резервистки — Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.
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