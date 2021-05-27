Людмила Смирнова — о бывшем муже Алексее Уланове: уход из семьи счастья ему не принёс

Серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года Людмила Смирнова, выступавшая в парном катании, рассказала о браке с бывшим партнёром Алексеем Улановым.

«Мы и катались-то достаточно долго, а уж прожили столько вместе только благодаря моему терпению. Николашку родила, когда мы завершили спортивную карьеру. Как раз после появления сына мы с Алексеем переехали из Москвы в Ленинград, где родилась Иришка. Не думала, что у меня будет второй ребёнок, хотя очень хотела девочку. Счастлива, что у меня такие замечательные дети.

Расценила ли измену мужа как предательство? До сих пор не могу найти ответа на вопрос, за что жизнь меня так наказала. Алексею уход из семьи счастья не принёс. Спустя много лет он просил у меня прощения, старался найти общий язык с детьми, которые не хотят с ним общаться», — приводит слова Смирновой «РИА Новости».

В паре с Андреем Сурайкиным она — серебряный призёр зимней Олимпиады 1972 года в Саппоро, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы. В паре с Алексеем Улановым Смирнова — двукратный серебряный призёр чемпионатов мира и призёр чемпионатов Европы.