В команде Этери Тутберидзе показали лучшие отпускные фото подопечных

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовали видеоролик, смонтированный на основе лучших фотографий, сделанных подопечными тренера на отдыхе в межсезонье-2021. На фотографиях присутствуют Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева и другие подопечные Тутберидзе.

Посмотреть видеоролик можно в «инстаграме» teamtutberidze_official.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Лучшая команда! Крутой отдых! Здоровья всем! Теперь ждём олимпийские суперпрограммы!»

«Классные ребята, даже отдыхают спортивно! Пусть у всех получится провести следующий сезон продуктивно!»

«Лучшие в мире! Набираются сил перед олимпийским сезоном! Верю и надеюсь, что мы увидим потрясающие шедевры от вашей великой команды!»