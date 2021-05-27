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В команде Этери Тутберидзе показали лучшие отпускные фото подопечных

В команде Этери Тутберидзе показали лучшие отпускные фото подопечных
Александр Насонов
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В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовали видеоролик, смонтированный на основе лучших фотографий, сделанных подопечными тренера на отдыхе в межсезонье-2021. На фотографиях присутствуют Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева и другие подопечные Тутберидзе.

Посмотреть видеоролик можно в «инстаграме» teamtutberidze_official.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Лучшая команда! Крутой отдых! Здоровья всем! Теперь ждём олимпийские суперпрограммы!»

«Классные ребята, даже отдыхают спортивно! Пусть у всех получится провести следующий сезон продуктивно!»

«Лучшие в мире! Набираются сил перед олимпийским сезоном! Верю и надеюсь, что мы увидим потрясающие шедевры от вашей великой команды!»

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