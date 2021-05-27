В команде Этери Тутберидзе показали лучшие отпускные фото подопечных

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовали видеоролик, смонтированный на основе лучших фотографий, сделанных подопечными тренера на отдыхе в межсезонье-2021. На фотографиях присутствуют Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева и другие подопечные Тутберидзе.
Посмотреть видеоролик можно в «инстаграме» teamtutberidze_official.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Лучшая команда! Крутой отдых! Здоровья всем! Теперь ждём олимпийские суперпрограммы!»
«Классные ребята, даже отдыхают спортивно! Пусть у всех получится провести следующий сезон продуктивно!»
«Лучшие в мире! Набираются сил перед олимпийским сезоном! Верю и надеюсь, что мы увидим потрясающие шедевры от вашей великой команды!»
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