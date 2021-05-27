Тарасова отреагировала на слова Горшкова, который исключил участие Загитовой в Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова. Ранее Горшков исключил, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Вспомните, я ещё полтора года назад сказала, что Загитова никогда больше не вернётся в большой спорт. Это было на следующий день после того, как фигуристка объявила о приостановке карьеры.
Сейчас Алина представляет нашу родину на шикарных показательных выступлениях, на неё смотрит весь мир — это же прекрасно! Она участвует в шоу Тани Навки — это тоже прекрасно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
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