Анна Щербакова вошла в рейтинг самых перспективных россиян от Forbes

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова попала в список самых перспективных (до 30 лет) россиян, составленный Forbes. 17-летняя спортсменка одержала победу в номинации «Спорт и киберспорт», также вместе с ней победителями стали вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и киберспортсмен Дмитрий Соколов.

Помимо них, были номинированы киберспортсмен Джами Али, футболист Алексей Миранчук, гимнаст Никита Нагорный, лыжница Юлия Ступак, автогонщик Роберт Шварцман, боец смешанных единоборств Пётр Ян и теннисист Андрей Рублёв.

Щербакова — чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира (2021), серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).