Вопрос о возможном увеличении возрастного ценза в фигурном катании перенесён на 2022 год

Рассмотрение возможности увеличения возрастного ценза в фигурном катании отложено на 2022 год. Вопрос будет рассматриваться на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU). В настоящее время к участию в чемпионатах мира и Олимпиадах допускаются спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. В планах увеличение ценза до 16-17 лет.

«Голосование конгресса ISU в нынешнем году пройдёт в онлайн-режиме, решения будут приниматься по ключевым вопросам, важным для жизнеобеспечения организации. Голосования по ним пройдут по электронной почте с 15 по 22 июня. Результаты голосования будут оглашены 30 июня.

Рассмотрение большинства вопросов, в том числе увеличения возрастного ценза, разделения судейских бригад и ряда прочих отложено на 2022 год, когда планируется провести конгресс в Пхукете», — приводит слова главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова ТАСС.