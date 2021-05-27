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Туктамышева: один из самых красивых городов мира, с днём рождения, Санкт-Петербург

Туктамышева: один из самых красивых городов мира, с днём рождения, Санкт-Петербург
Виталий Весёлый
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» разместила поздравительный текст по случая дня города Санкт-Петербурга. Сегодня, 27 мая, Северная столица отмечает 318-летие.

«Я благодарна судьбе, что являюсь жителем одного из самых красивых городов мира. С днём рождения, Петербург», — написала Туктамышева.

Фото можно посмотреть на официальной странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Наставником Елизаветы является Алексей Мишин.

Ранее Елизавета поделилась с подписчиками своего «Инстаграма» новым видео, где показала работу над вращениями.

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