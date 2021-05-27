Траньков: только волшебница-жена могла подарить мне сына в день рождения любимого города!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме». Максим поблагодарил жену, Татьяну Волосожар, за рождение сына, отметив, что радостное событие случилось в день рождения Санкт-Петербурга.



«Только моя волшебница-жена могла подарить мне сына в день рождения любимого города! Спасибо тебе, моя любовь! Вы для меня всё в этом мире! Счастье!» — написал Траньков.

Фото можно посмотреть на странице Транькова в «Инстаграме».

16 февраля 2017 года у Максима и Татьяны Волосожар родилась дочь Анжелика. В паре с Татьяной Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратным чемпионом России (2011, 2013, 2016).