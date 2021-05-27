Тренер по фигурному катанию, выстреливший в голову женщины, помещён под домашний арест

Коптевский суд Москвы заключил под домашний арест сроком на два месяца тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, выстрелившего коллеге в голову из сигнального пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее Коптевский суд продлевал срок его задержания на 72 часа.



Напомним, инцидент произошёл в Москве. К Егорову приехали две женщины, чтобы условиться о тренировках. Разговор произошёл у подъезда. У мужчины оказался в руке пистолет, после чего он стал направлять его в сторону каждой из собеседниц.



Одной из них он приставил оружие ко лбу, после чего раздался выстрел. Оказалось, что заряд не пробил кость, однако сильно повредил лицо женщины. Лечащие врачи вскоре сообщили, что жизни пострадавшей ничего не угрожает.

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