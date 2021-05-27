Российский фигурист Егор Мурашов будет выступать за Швейцарию
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Российский фигурист Егор Мурашов будет выступать за сборную Швейцарии. Об этом сообщает «Р-Cпорт» со ссылкой на тренера спортсмена Викторию Буцаеву.
«Егор будет выступать за Швейцарию, мы уже официально отчислили его из школы. Тренироваться он будет и в Швейцарии, и в Москве, так как у него есть огромное желание продолжать работу со мной. Будем эти моменты обсуждать», — сказала наставница фигуриста.
На чемпионате России 2021 года 21-летний Мурашов занял 13-е место. Егор тренировался у Буцаевой в столичной школе «Москвич».
Напомним, сегодня, 27 мая, стало известно, что рассмотрение возможности увеличения возрастного ценза в фигурном катании отложено на 2022 год. Вопрос будет обсуждаться на конгрессе Международного союза конькобежцев.
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