Матвей Ветлугин будет тренироваться в группе Мишина
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Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий в одиночном катании, будет тренироваться в группе заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина, информирует «Р-Спорт».
Мишин уже сообщил, что фигурист прибыл в его группу для прохождения медицинского обследования и просмотра.
В прошлом сезоне 17-летний Ветлугин тренировался в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» под руководством Людмилы Сапроновой.
Матвей – победитель этапов юниорского Кубка России и первенства Москвы 2019 и 2020 года, участник этапов Гран-при среди юниоров.
Ранее сообщалось, что 21-летний российский фигурист Егор Мурашов, тренирующийся под руководством Виктории Буцаевой, будет выступать за национальную команду Швейцарии.
Новость по темеРоссийский фигурист Егор Мурашов будет выступать за Швейцарию
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