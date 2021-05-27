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Матвей Ветлугин будет тренироваться в группе Мишина

Матвей Ветлугин будет тренироваться в группе Мишина
Виталий Весёлый
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Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий в одиночном катании, будет тренироваться в группе заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина, информирует «Р-Спорт».

Мишин уже сообщил, что фигурист прибыл в его группу для прохождения медицинского обследования и просмотра.

В прошлом сезоне 17-летний Ветлугин тренировался в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» под руководством Людмилы Сапроновой.

Матвей – победитель этапов юниорского Кубка России и первенства Москвы 2019 и 2020 года, участник этапов Гран-при среди юниоров.

Ранее сообщалось, что 21-летний российский фигурист Егор Мурашов, тренирующийся под руководством Виктории Буцаевой, будет выступать за национальную команду Швейцарии.

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