Матвей Ветлугин будет тренироваться в группе Мишина

Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий в одиночном катании, будет тренироваться в группе заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина, информирует «Р-Спорт».



Мишин уже сообщил, что фигурист прибыл в его группу для прохождения медицинского обследования и просмотра.



В прошлом сезоне 17-летний Ветлугин тренировался в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» под руководством Людмилы Сапроновой.



Матвей – победитель этапов юниорского Кубка России и первенства Москвы 2019 и 2020 года, участник этапов Гран-при среди юниоров.



Ранее сообщалось, что 21-летний российский фигурист Егор Мурашов, тренирующийся под руководством Виктории Буцаевой, будет выступать за национальную команду Швейцарии.

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