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Татьяна Тарасова: ну выступят Загитова и Медведева на ОИ, но проиграют же. Им это надо?

Татьяна Тарасова: ну выступят Загитова и Медведева на ОИ, но проиграют же. Им это надо?
Антон Шебика
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировал ситуацию вокруг российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков исключил участие Загитовой и Медведевой в Олимпиаде-2022, а позднее сказал, что его слова переврали.

«Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Других девочек не хватает разве? Ну выступят Евгения и Алина, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо? Сейчас они участвуют в роскошных шоу, имеют большой успех, пользуются своим завоёванным званием чемпионов.

Это ведь логичное продолжение жизни и их огромной карьеры. Попробуйте с четырёх лет до двадцати пахать, как лошадь. Задыхаясь и умываясь соплями. К 20 годам наши девочки уже по 16 лет отработали. Разве это мало? Уму непостижимо, какой это труд!» — цитирует Тарасову «Газета.Ru».

Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, Медведева пропустила сезон-2020/2021 из-за проблем со спиной.

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