Алёна Леонова: пускай Загитова вообще не завершает карьеру

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала информацию о возможном пропуске Алиной Загитовой Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Конечно, никто никогда не делает поспешных выводов, но я думаю, что Загитова оценила свои силы и возможности. Если бы Алина пыталась, и у неё не получалось – на мой взгляд, этим бы она могла себя ещё больше закопать. Но Алина приняла взрослое решение. Она и так много сделала для нашей страны в плане побед. Сколько принесла медалей! Я не думаю, что это какая-то плохая новость. Жизнь спортсмена короткая, но достаточно интересная. У Алины была блестящая карьера. Зачем дальше что-то делать, если ты всё уже выиграл?



Можно открыть в себе новые таланты и попробовать себя в чем-то другом. Заняться чем-то новым для себя. Не нужно останавливаться на достигнутом. Не думаю, что настолько важно услышать от неё о завершении карьеры. Пускай она её вообще не завершает, а мы всё время будем ждать Алину», – приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.