«Фотошопа много». Подписчица отреагировала на фото Бобровой, Екатерина ответила
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва ответила подписчице, которая оставила комментарий по поводу её фото в «инстаграме».
«Фотошопа много. На вас эта дама не похожа», — написала подписчица в комментарии.
Екатерина ответила: «Не поверите, вообще без фотошопа! Это просто золотые руки фотографа».
Подписчица признала: «Я Вас почему-то не узнала на этом фото. Какая-то Вы другая. Но всё равно красивая». Боброва написала: «Спасибо».
Екатерина Боброва в паре с Дмитрием Соловьёвым завоевала золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В 2019 году Екатерина завершила профессиональную карьеру. В том же года она родила сына.
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