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Татьяна Волосожар — Максиму Транькову: люблю безгранично!

Татьяна Волосожар — Максиму Транькову: люблю безгранично!
Антон Шебика
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на пост её супруга Максима Транькова в «Инстаграме». Вчера, 27 мая, у них родился второй ребёнок.

Максим написал: «Только моя волшебница-жена могла подарить мне сына в день рождения любимого города! Спасибо тебе, моя любовь! Вы для меня всё в этом мире! Счастье!»

Волосожар в комментарии ответила Максиму: «Люблю безгранично!»

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. В паре с Максимом Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).

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