Алина Загитова показала красивый букет, который ей подарили. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию подаренного ей красивого букета цветов. Спортсменка отреагировала на подарок восторженным эмодзи.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков исключил участие Алины Загитовой в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Вскоре после этого он опроверг эти слова.
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