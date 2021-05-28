Алина Загитова показала красивый букет, который ей подарили. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию подаренного ей красивого букета цветов. Спортсменка отреагировала на подарок восторженным эмодзи.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.

Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков исключил участие Алины Загитовой в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Вскоре после этого он опроверг эти слова.