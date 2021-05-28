Ягудин: с абьюзом не сталкивался. Просто есть требовательные тренеры, как Тарасова

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин порассуждал на тему взаимоотношений в паре ученика и тренера. Ягудин выступал под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Вы видите фигуриста, когда он выходит на прокат. А за кадром остаётся целая жизнь, бытовые и эмоциональные трудности.
С абьюзом в фигурном катании я никогда не сталкивался. Просто есть требовательные тренеры, знающие своё дело. Такой была Татьяна Анатольевна Тарасова, когда мы с ней работали, — жёсткой в своих мыслях и задачах.
Мы, русские, вообще романтики внутри, очень креативные, любим проявлять эмоции. Но это ни в коем случае не жестокость. Я только в интернете видел пару моментов, как тренер бьёт детей на занятиях. Это единичные случаи, и таких педагогов, конечно же, надо увольнять», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».
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